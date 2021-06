Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 28.6.2021, zwischen 19.30 Uhr und 22.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Straße Zum Sundern in Oelde ereignete. Der Unbekannte fuhr gegen einen grauen Mercedes Benz und beschädigte diesen im Frontbereich. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

