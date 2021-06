Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Alkoholisierter junger Mann schlug auf andere ein

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.6.2021, 20.55 Uhr schlug ein alkoholisierter junger Mann im Emsauenpark in Telgte auf eine Gruppe junger Erwachsener ein. Der Münsteraner hatte zuvor eine Glasflasche auf den Boden geworfen, sich daran geschnitten und bat für seine Verletzung um Taschentücher. Diese seien ihm auch gegeben worden und anschließend sei der 18-Jährige ausgerastet. Er habe auf die ihm unbekannte Gruppe im Alter von 18 bis 21 Jahren eingeschlagen. Des Weiteren habe der Tatverdächtige ein Sweatshirt eines der Telgter an sich genommen.

Rettungskräfte versorgten die Verletzung des stark alkoholisierten 18-Jährigen und Polizisten leiteten gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren ein.

