Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Federdruckpistole nach Schussabgaben sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.6.2021 meldete eine Anwohnerin gegen 13.30 Uhr Schüsse aus einem Garten an der Straße Zum Mußenbach in Müssingen. Polizisten suchten das Haus eines 75-Jährigen auf, der sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ verhielt. Im Gebäude fanden die Beamten die Federdruckpistole, mit der der Mann auf seinem Grundstück geschossen haben könnte. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Müssinger eingeleitet. Denn er hatte nicht sichergestellt, dass die Geschosse auf dem Grundstück blieben.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell