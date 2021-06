Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Auto gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.6.2021, 20.55 Uhr fuhr ein alkoholisierter Auotfahrer, ohne eine Führerschein zu besitzen, auf der Bürener Straße in Drensteinfurt gegen einen geparkten Pkw. Der 18-Jährige, der in Richtung Pfarrer-Alfers-Weg unterwegs war, bremste stark und steuerte dabei gegen das stehende Fahrzeug. Anschließend fuhr der Drensteinfurter weiter, stellte sein Auto ab und kam zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Eine Anwohnerin hatte den Unfall bemerkt, sich das Kennzeichen des Verursachers notiert und die Polizei informiert. Die Beamten ließen den jungen Mann zur Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen Atemalkohltest durchführen. Da dieser positiv war, folgte für den Drensteinfurter die Entnahme einer Blutprobe. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

