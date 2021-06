Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann durch Angriff verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.6.2021 soll ein 18-Jähriger gegen 3.50 Uhr von drei unbeannten Männer auf der Bergamtsstraße in Ahlen angegriffen worden sein. Der 18-Jährige aus Hamm war zu Fuß vom Zechengelände zu einem Restaurant unterwegs. Er gibt an, von hinten geschlagen worden und dadurch gestürzt zu sein. Auf dem Boden liegend hätte das Trio weiter auf ein eingeschlagen und ihn auch beleidigt. Plötzlich hätten die Männer von dem 18-Jährigen abgelassen und seien geflüchtet. Die Unbekannten waren dunkel bekleidet und trugen weiße Sneakers. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 18-Jährigen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Eine Fahndung nach dem tatverdächtigen Trio verlief negativ. Hinweise zu dem Angriff nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 entgegen.

