Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge beobachtete Taschendiebstahl - geschädigtes Ehepaar gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Ehepaar, das am Samstag, 26.6.2021, zwischen 10.00 Uhr und 10.40 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls auf dem Parkplatz des Discounters Lidl an der Sternstraße in Beckum wurde. Ein Zeuge beobachtete die Tat, folgte dem kriminellen Duo und konnte dieses zur Herausgabe des gestohlenen Portemonnaies bewegen. Anschließend gab der aufmerksame Bürger dem Ehepaar die Geldbörse zurück. Das Paar war mit einem silbernen Auto unterwegs und ist geschätzt zwischen 60 und 75 Jahre alt. Der dickliche Mann hat helles oder graues Haar, die Frau eine schmale Statur, lockige kurze Haare, hatte eine graue Handtasche dabei und war mit einer Jeanshose bekleidet. Das gesuchte Paar wird gebeten, sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell