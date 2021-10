Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Teilsperrung der Autobahn nach Unfall mit fünf Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag waren gegen 07:10 Uhr fünf Fahrzeuge in einen Unfall auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West in Fahrtrichtung Karlsruhe verwickelt. Auf dem rechten der drei Fahrstreifen fuhr eine 44-jährige Seat-Lenkerin. Diese musste aufgrund der Verkehrslage leicht abbremsen. Die hinterherfahrende 28-jährige Audi-Lenkerin erkannte dies wohl zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Daraufhin kollidierte sie mit dem Seat. Hinter der Audi-Lenkerin fuhr ein 62-jähriger LKW-Fahrer. Auch dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte seinerseits gegen den Audi. Hinter dem LKW fuhr eine 46-jährige VW-Lenkerin. Auch diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und versuchte in der Folge auf den mittleren Fahrstreifen auszuweichen. Hierbei rammte sie eine 37-jährige Renault-Fahrerin, die sich auf der mittleren Spur befand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Fahrerin des Audi und die des Seat wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen mussten gesperrt werden. Gegen 09:00 Uhr konnten nach den Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei Ludwigsburg alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Rückstau belief sich auf bis zu vier Kilometer.

