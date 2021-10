Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt: Unfallflucht am Bahnübergang - Schranke beschädigt

Friedrichstadt (ots)

In Friedrichstadt ist es am Donnerstagmorgen (21.10.21) zwischen 06:00 - 08:00 Uhr bei dem Bahnübergang in der Tönninger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen. Nach Auswertung der Spuren dürfte ein bislang unbekannter Pkw gegen die Bahnschranke gefahren sein und diese beschädigt haben. Die Schranke ragte durch den Unfall in den Gleisbereich, so dass ein heranfahrender Güterzug gegen die Schranke fuhr und sie zerbrach. Der Zug wurde nicht beschädigt.

Der Verursacher des Unfalls und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Friedrichstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 04881-286992 0 oder Mail: friedrichstadt.pst@polizei.landsh.de)

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell