PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Baucontainer aufgebrochen+++Täterfestnahme nach Sachbeschädigung+++Scheiben an mehreren Pkw eingeschlagen+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Baucontainer aufgebrochen,

Bad Camberg, Robert-Bosch-Straße, Freitag, 27.08.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 08:00 Uhr

(wie)Am Wochenende wurde in Bad Camberg ein Baucontainer aufgebrochen. Unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf einer Ausgrabungsstätte in der Feldgemarkung in der Nähe der Robert-Bosch-Straße auf. Der Container wurde von den Tätern durchsucht und es wurden eine Batterie und ein Benzinkanister entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Täterfestnahme nach Sachbeschädigung, Limburg, Frankfurter Straße, Montag, 30.08.2021, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(wie) Am Montagabend wurde ein Mann nach einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle festgenommen. Die Polizei wurde gerufen, da ein offensichtlich alkoholisierter Mann an einer Bushaltestelle randaliert und dabei durch einen Tritt eine Glasscheibe beschädigt hatte. Eine Zeugin konnte ein Bild des Täters fertigen und zeigte dies den Polizeibeamten. Trotzdem konnte der Täter zunächst nicht gefasst werden. Um 21:50 Uhr wurde die Polizei wieder in die Limburger Innenstadt gerufen, da dort wieder ein Mann randalieren und herumschreien solle. Der Mann schrie noch, als die Polizeistreife die Frankfurter Straße erreichte. Schnell erkannten die Beamten den Mann als den Täter der Sachbeschädigung. Aufgrund der starken Alkoholisierung des 49-Jährigen gestaltete sich ein Gespräch schwierig. Zudem warf er eine Bierdose nach den Beamten und beleidigte diese. Daher wurde er festgenommen und in Handfesseln mit zur Dienststelle genommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er schließlich im Gewahrsam ausgenüchtert.

3. Scheiben an mehreren Pkw eingeschlagen, Limburg, Stadtgebiet, Sonntag, 29.08.2021 bis Montag, 30.08.2021

(wie)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Limburg bei mehreren Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen. Unbekannte Täter schlugen an mehreren Fahrzeugen im Stadtgebiet jeweils eine Seitenscheibe ein. Teilweise wurden Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegengenommen.

4. Tür und Fenster einer Lagerhalle beschädigt, Weilburg, Kirschhöfer Weg, Freitag, 27.08.2021, 16:30 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 11:40 Uhr

(wie) Am Wochenende wurden eine Tür und ein Fenster einer Lagerhalle in Weilburg mutwillig beschädigt. Ein Verantwortlicher des Abwasserverbandes rief am Montag die Polizei, nachdem er die Beschädigungen an der Lagerhalle in der Nähe des Kirschhöfer Weges festgestellt hatte. Unbekannte Täter hatten am Wochenende auf eine Tür eingeschlagen und eine Glasscheibe eines Fensters eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

