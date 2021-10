Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn (Nachtrag)

Heilbronn (ots)

Erlenbach: 20.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte

Bei der Kollision zwischen zwei Pkw am Montagmorgen in Erlenbach hat eine 25-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Ein 59-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit seinem Skoda auf der Landesstraße 1101 unterwegs und wollte auf die Auffahrt zur Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Heilbronn einfahren. Dabei übersah er offenbar den Fiat der jungen Frau. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Eine Rettungaswagenbesatzung versorgte die Leichtverletzte und brachte sie in ein Krankenhaus.

