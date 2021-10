Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Bekannte mit Messer bedroht

In einem psychischen Ausnahmezustand hat ein 64-Jähriger am Sonntagnachmittag zwei Bekannte in Heilbronn-Neckargartach bedroht. Gegen 14.45 Uhr hielt sich der aggressive Mann in der Frankenbacher Straße auf und führte dabei ein Küchenmesser sowie eine Plastikstange in den Händen. Auf mehrere Aufforderungen der herbeigerufenen Streifenwagenbesatzungen das Messer abzulegen, reagierte der Mann nicht. Daraufhin mussten die Polizeibeamten den Einsatz von Pfefferspray androhen und dieses schließlich einsetzen. Erst danach legte der 64-Jährige das Messer ab. Die Stange hielt er in den Händen, bis ein Polizeibeamter ihm diese entreißen konnte. Infolge nahmen die Streifenwagenbesatzungen den Mann in Gewahrsam. Anschließend gaben sie ihn in ärztliche Behandlung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Rauchentwicklung in Wohnung

Vermutlich hat ein technischer Defekt an einem Nachtspeicherofen am Sonntagabend zu einem Einsatz von der Polizei und der Feuerwehr in Bad Friedrichshall-Kochendorf geführt. Gegen 21 Uhr gab es in der Wohnung in der Kirchbrunnenstraße eine Rauchentwicklung. Zu einem Brand kam es aber nicht. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte zwei Bewohner , die glücklicherweise unverletzt geblieben waren. Nachdem die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten gelüftet hatten, konnten diese in ihre Wohnung zurückkehren.

Hardthausen am Kocher: Kollision an der Kreuzung

Knapp 40.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Hardthausen am Kocher. Eine 33-Jährige war gegen 9 Uhr mit ihrem VW auf der Südstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Austraße übersah sie wohl den von rechts kommenden PKW einer 34-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Daran entstanden Schäden in Höhe von jeweils rund 20.000 Euro. Die 34-Jährige und ein 3-jähriges Kind, dass mit ihr im Auto saß wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Wüstenrot: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde eine 27-Jährige am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Motorrad in den Löwensteinerbergen von Löwenstein in Richtung Spiegelberg unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang von Altlautern wurde die Frau von der Sonne geblendet, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Weinsberg: Zwei Frauen von E-Scooter gestürzt

Zwei Frauen zogen sich am Sonntagabend in Weinsberg beim Sturz von einem E-Scooter leichte Verletzungen zu. Die beiden fuhren gegen 19 Uhr gemeinsam auf einem Roller entlang des Fußwegs an der Weißenhofstraße. Die 25 Jahre alte Fahrerin bremste aufgrund von Blättern die auf dem Gehweg lagen ihr Gefährt ab. Dadurch geriet der E-Scooter ins Rutschen und die Lenkerin sowie die 18-Jährige, die mit ihr auf dem Scooter stand, kamen zu Fall. Beide Frauen verletzten sich und wurden von Rettungskräften versorgt.

Neckarsulm: Einbruch in Waschpark

Einbrecher nahmen sich in der Nacht auf Samstag einen Waschpark in Neckarsulm zum Ziel. Zwischen 21 Uhr am Freitagabend und 7 Uhr am Samstagmorgen hebelten der oder die Täter die Türe zu dem Gebäude in der Rötelstraße auf, machten sich danach an einem Bezahlautomaten zu schaffen und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

