Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch - Kripo sucht Zeugen

Trier (ots)

Unbekannte sind am Montag, 11. Januar, in der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Metternichstraße eingebrochen. Dort entwendeten sie diverse Gegenstände.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.

