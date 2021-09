POL-LG: ++ Geldkassette aus Transporter gestohlen ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ brennende Altpapiercontainer - Schaden an Ratsbücherei - Polizei nimmt Tatverdächtige fest ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - brennende Altpapiercontainer - Schaden an Ratsbücherei - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Am 23.09.21, zwischen 03.15 und 03.25 Uhr, wurde der Inhalt eines Altpapiercontainers in Brand gesteckt, der Am Marienplatz im Bereich der Ratsbücherei stand. Das Feuer griff auf drei weitere Altpapiercontainer über und mehrere Fensterscheiben platzten durch die Hitze. Zudem wurden ein in der Nähe abgestellter VW Caddy und ein Fahnenmast bei dem Brand beschädigt In unterschiedlichen Straßen im Lüneburger Stadtgebiet wurden weitere zwölf Brände festgestellt und von der Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Die entstandenen Schäden dürften sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Tatverdacht richtet sich wieder gegen die in jüngster Vergangenheit mehrfach in Erscheinung getretenen drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren sowie einen 18-Jährigen. Den Tatverdächtigen wird u.a. vorsätzliche Brandstiftung vorgeworfen. Die Polizei nahm die vier Tatverdächtigen in den folgenden Stunden im Lüneburger Stadtgebiet vorläufig fest; den Rest der Nacht verbrachten sie in einer Zelle bzw. im Jugendgewahrsam. Straf- und ordnungsrechtliche Maßnahmen werden derzeit durch das Fachkommissariat 6 beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Lüneburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg geprüft. Zeugen, die Beobachtungen im Umfeld der Brände gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Adendorf - Schockanrufer geht leer aus

Eine Adendorferin hat am späten Mittwochvormittag von einem unbekannten Täter einen sogenannten Schockanruf erhalten, der versucht hat ihr weiszumachen, dass eine Angehörige einen Unfall hatte und man jetzt mehrere zehntausend Euro benötigen würde. Die aufmerksame Seniorin fiel nicht auf den Betrüger herein. Statt Geld zu zahlen erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Bardowick - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zum 23.09.21 bauten unbekannte Täter die Kennzeichen LG - RN 999 von einem Opel ab, der in der Zeit von ca. 20.00 Uhr bis 10.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Wallstraße abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.09.21 in der Ostpreußenstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 14:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Er räumte den Konsum eines Joints ein.

Uelzen

Uelzen - Geldkassette aus Transporter gestohlen

Eine Geldkassette eines Marktbeschickers stahlen Unbekannte in den Mittagsstunden des 22.09.21 gegen 14:00 Uhr in der Gudestraße. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Fahrt unter Drogeneinflus

Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 22.09.21 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle der jungen Frau gegen 23:40 Uhr stellten die Beamten bei dieser den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Sie räumte den Konsum ein.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Auch einen 48 Jahre alte Fahrer eines Pkw Daimler Sprinter stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 23.09.21 in Neu Ripdorf. Bei der Kontrolle des Transporter-Fahrers gegen 01:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Er stand unter dem Einfluss von Amphetamin und THC. Er räumte den Konsum ein.

