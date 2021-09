Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ abermals brennen Mülltonne/Papiercontainer ++ mit Messer gedroht - Täter ermittelt - Opfer gesucht ++ radfahrendes Kind beim Ausparken touchiert - schwer verletzt ++

Lüneburg

Lüneburg - abermals brennen Mülltonne/Papiercontainer

Zu fünf weiteren Bränden eines Papiercontainers sowie von Mülltonnen kam es in den Nachtstunden zum 21.09.21 in der Bahnhofstraße, auf einem Parkplatz Auf dem Michaeliskloster, Am Venusberg sowie im Hans-Steffens-Ring gegen 02:00 bzw. 00:45 und gegen 04:00 Uhr. In fast allen Fällen war die Feuerwehr im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt auch in Zusammenhang mit den weiteren Bränden der letzten Tage/Wochen.

Lüneburg - mit Messer gedroht - Täter ermittelt - Opfer gesucht

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 47 Jahre alten Lüneburger nach einem Vorfall in den Abendstunden des 20.09.21 auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Sülfmeisterstraße. Der betrunkene 47-Jährige hatte gegen 20:30 Uhr zwei bis dato unbekannten männlichen Passanten mit einem Klappmesser gedroht. Angestellte alarmierten die Polizei, die den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Täter antreffen konnten. Die beiden betroffenen Passanten setzen sich bitte mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung.

Lüneburg - Geldbörse gestohlen

Die Geldbörse einer 83-Jährigen stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 20.09.21 in der Bleckeder Landstraße. Die Diebe konnten zwischen 10:00 und 10:30 Uhr an die Börse, die sich in einem Tragebeutel befand unbemerkt gelangen. Neben fünf Euro Bargeld befanden sich Papiere der Seniorin in der Börse. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - radfahrendes Kind beim Ausparken touchiert - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein neun Jahre alter Junge in den Mittagsstunden des 20.09.21 Am Schützenplatz. Eine 77 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda war gegen 13:40 Uhr aus einer Parklücke auf die Fahrbahn gefahren und hatte dabei aufgrund eines anderen Fahrzeugs zwei auf die Fahrbahn fahrende Kinder mit ihren Fahrrädern übersehen. Die Seniorin kollidierte mit einem der Kinder. Der 9-Jährige erlitt schwerere Verletzungen. Im Anschluss beschleunigte der Pkw noch und fuhr auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen gemauerten Zaunpfosten. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - "Häusliche Gewalt" - betrunkener Aggressor uneinsichtig - Ingewahrsamnahme

Nachdem ein betrunkener 29-Jähriger in den Nachtstunden zum 21.09.21 in einer Wohnung im Uelzener Stadtgebiet mehrfach seine Freundin verbal und körperlich anging, verwies die alarmierte Polizei den Mann gegen 02:30 Uhr für zehn Tage aus der Wohnung und leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Der Aggressor erschien kurze Zeit später wieder an der Wohnanschrift, so dass die Beamten den Betrunkenen (Atemalkoholwert von 1,6 Promille) in Polizeigewahrsam nahmen.

Uelzen - Einbruch in Wohngebäude

In eine Stadtvilla in der St.-Viti-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 18. bis 20.09.21 ein. Dabei wurde gewaltsam eine Terrassentür aufgebrochen, das Gebäude betreten und Bargeld sowie Schmuck erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - ... weitere Einbrüche - keine Beute

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es in der Nacht zum 20.09.21 im Bereich Bad Bodenteich. Nachdem Unbekannte in den Kiosk am Seepark eingebrochen waren (siehe Pressemitteilung v. 20.09.21), suchten vermutlich die selben Täter auch den Kiosk am Freibad, Am Waldbad, und das Vereinsheim des TUS in der Häcklinger Straße heim. Am Vereinsheim hielt die Sicherung stand; am Waldbad gelangten die Eindringlinge in den Kiosk, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss und ohne jedoch mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Gleich mehrere Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung erwarten einen 24 Jahre alte Mann aus Uelzen. Der afghanische Staatsbürger wurde gegen 01:30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung mit seinem Pkw Fiat kontrolliert. Dabei stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Parallel legte der Mann einen kroatischen Führerschein als Legitimation vor. Dieser erwies sich als Totalfälschung.

Ebstorf, OT. Tatendorf - Kartoffeln blockieren Straße - technischer Defekt

Aufgrund eines technischen Defekts verteilte sich eine größere Menge Kartoffeln in den frühen Morgenstunden des 21.09.21 auf der Fahrbahn der Landesstraße 250 und blockierte diese teilweise. Beim Abtransport und Verlassen des Gespanns von einem landwirtschaftlichen Hof hatte sich aufgrund eines Defekts der Anhänger eines Gespanns - Traktor - Anhänger - geöffnet, so dass die Kartoffeln sich gegen 05:00 Uhr verteilten. Die Kartoffeln wurden von der Fahrbahn beseitigt, so dass es nur zu zeitlich befristeten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

