POL-LG: ++ alleinbeteiligt verunfallt - schwerstverletzt ++ abermals brennen Altpapier-/Mülltonnen - Jugendliche im Visier ++ Einbrüche in Gartenlauben ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.09.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - abermals brennen Altpapier-/Mülltonnen - Jugendliche im Visier

Zu vier weiteren Bränden von Altpapier-/ Mülltonnen kam es in den Abendstunden des 21.09. bzw. in den Nachtstunden zum 22.09.21 im Lüneburger Stadtgebiet. Dabei brannten gegen 20:30, 00:30 und 02:00 Uhr drei Altpapiertonnen Hinter der Saline, Blümchensaal und der Wismarer Straße sowie gegen 03:30 Uhr eine Abfalltonne im Reiherstieg. Die Lüneburger Feuerwehr war jeweils im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1.500 Euro. Im Umfeld der Brandort konnte die Polizei wiederum teilweise in verschiedenen Konstellationen mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren antreffen, die bereits bei den Mülltonnenbränden in den letzten Tagen/Wochen in Erscheinung getreten waren. Die Polizei prüft bereits seit geraumer Zeit straf- und ordnungsrechtliche Möglichkeiten und versucht erzieherischen Möglichkeiten über verschiedenen Institutionen voranzutreiben.

Lüneburg - Einbrüche in Gartenlauben

In insgesamt fünf Gartenlauben des Kleingartenvereins "Auf den Sandbergen" brachen Unbekannte in der Nacht zum 21.09.21 ein. Die Lauben wurden zum größten Teils aufgebrochen bzw. Scheiben mit Steinen eingeworfen und durchsucht. In zwei Fällen gelangten die Täter an Alkohol bzw. Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Bike gestohlen

Ein E-Bike/Damenfahrrad der Marke Liv Amiti in dunkelgraumetallic stahlen Unbekannte im Verlauf des 21.09.21 im Bereich des Fahrradparkhauses - Westseite - am Bahnhof. Das Bike war mit einem Falt- und einem Kettengliederschloss gesichert. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert

Den Durchgangsverkehr in der Salzstraße kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.09.21. Dabei ahndeten die Beamten binnen 90 Minuten insgesamt 13 Verstöße.

In den Morgenstunden des 22.09.21 kontrollierte die Polizei auch am Graalwall den Verkehr. Dabei ahndeten die Beamten 14 Verkehrsverstöße, u.a. Handy, Gurt und bei fünf Radfahrern das Benutzen der falschen Seite.

Lüchow-Dannenberg

Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen/Ebstorf/Hanstedt I, OT. Allenbostel - alleinbeteiligt verunfallt - schwerstverletzt

Schwerste Verletzungen erlitt ein 36 Jahre alter Fahrer eines Pkw Audi A8 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 23 zwischen Altenebstorf und Allenbostel in den Nachtstunden zum 22.09.21. Der Uelzener war gegen 02:50 Uhr vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den verunfallten Pkw wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 45.000 Euro.

Bereits gegen 02:00 Uhr war der 36-Jährige mit seinem Pkw Audi in Uelzen-Westerweyhe einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als die Beamten den Pkw kontrollieren wollten und Anhaltesignale gaben, gab dieser "Gas" und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Dabei fuhr der Audi u.a. mit mehr als 100 km/h innerorts (u.a. 30 km/h-Zone) und mehr als 200 km/h über die Landesstraße 250. Aufgrund der großen Distanz und fehlendem Sichtkontakt brach die Polizei die Verfolgung kurze Zeit später in der Ortschaft Melzingen ab. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

++ Unfallbild unter www.polizeipresse.de ++

