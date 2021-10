Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2021 mit Berichten aus dem gesamten Präsidiumsgebiet

Heilbronn (ots)

Polizeipräsidium Heilbronn: Zahlreiche E-Scooter-Fahrer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn eine große Kontrollaktion durch. Im Fokus standen dabei insbesondere Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Insgesamt wurden dabei im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 3 Uhr am frühen Sonntagmorgen in allen Bereichen des Polizeipräsidiums knapp 200 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert. Die Beamten mussten im Verlauf des Abends 13 Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und neun wegen alkoholischer Beeinflussung im Straßenverkehr fertigen. Sechs Verkehrsteilnehmer mussten im Anschluss ihre Führerscheine abgeben. Außerdem wurden mehrere Gramm Marihuana von verschiedenen Verkehrsteilnehmern beschlagnahmt. Bei der Kontrolle fielen den Polizisten außerdem mehrere Fahrer von E-Scootern auf, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss auf den Elektro-Rollern unterwegs waren. Ein Mann, der auf dem Polizeirevier Heilbronn eine Blutprobe abgeben musste, wollte diese Prozedur partout nicht über sich ergehen lassen und leistete enormen Widerstand. Neben den Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Besitzes von Betäubungsmitteln, kommen auf den Mann nun auch noch Anzeigen wegen des Wiederstands und der tätlichen Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Beleidigungen und Bedrohungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell