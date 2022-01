Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann bedroht Passanten mit Messer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen einen Mann, der in der Nacht auf Samstag, 23.01.2021, Personen an der Melanchthonstraße und der Arndtstraße anpöbelte und nach einem der Bielefelder mit einem Messer warf.

Zwei Bielefelder gingen gegen 04:17 Uhr zu Fuß die Melanchthonstraße in Richtung Jöllenbecker Straße entlang. Am Kreisel zur Rolandstraße begegneten die beiden 37-Jährigen einem fremden Mann, der sich bei ihnen nach der Uhrzeit erkundigte. Anschließend ging die Person unvermittelt auf die Bielefelder zu und bedrohte sie mit einem Messer. Dabei redete der Mann von der Maskenpflicht und machte einen verwirrten Eindruck.

Plötzlich ließ er von den Männern ab, trat dort abgestellte Fahrräder um und entfernte sich abrupt in Richtung Innenstadt.

Wenig später, gegen 04:25 Uhr, traf offenbar derselbe Mann an der Arndtstraße auf einen 28-jährigen Bielefelder. Dieser schilderte später der Polizei, dass er mit dem Fahrrad die Arndtstraße in Richtung Meinderstraße befuhr. An der Kreuzung zur Friedrichstraße pöbelte ihn unvermittelt eine fremde Person an. Als der Bielefelder anhielt, schrie ihn die Person an und erwähnte auch ihm gegenüber die Maskenpflicht.

Wenig später zog der Mann ein Messer hervor, warf damit nach dem Radfahrer und verfehlte ihn nur knapp. Der Bielefelder konnte noch erkennen, dass es sich bei dem Messer um ein Multifunktionstool handelte und fuhr anschließend davon.

Der unbekannte Täter war etwa 30 Jahre alt und zwischen 185 cm und 190 cm groß. Er trug einen Dreitagebart und hatte eine dunkle Kapuze auf dem Kopf. Außerdem trug er Tarnkleidung und dazu schwarze Stiefel.

Hinweise zu dem Mann nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

