Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Bückeburg (ots)

Zwischen Jugendgruppen aus Stadthagen und Bückeburg ist es gestern auf dem Gelände des Jetenburger Friedhofes zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei kam es durch einen bislang noch nicht ermittelten Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Einsatz einer Schusswaffe, wobei drei Schüsse in die Luft abgegeben wurden. Derzeit deuten polizeiliche Ermittlungen und Zeugenangaben darauf hin, dass es sich bei der möglichen Pistole um eine Gas-oder Schreckschusswaffe gehandelt haben könnte.

Die Polizei Bückeburg ist am Dienstag gg. 17.20 Uhr von Anwohnern informiert worden, dass mehrere Jugendliche auf dem Friedhof bzw. im Bereich Jetenburger Straße/Totenweg herumlaufen und das Schussgeräusche gehört wurden.

Die Beamten konnten im Nahbereich des Friedhofes und am Bahnhof insgesamt acht Jugendliche im Alter von 16+17 Jahren aus Stadthagen überprüfen. Nach Darstellung der Jugendlichen aus Stadthagen sind diese nach einem Aufenthalt im Bückeburger Stadtgebiet auf eine fünfköpfige Gruppe von Jugendlichen aus Bückeburg getroffen, was in der Folge zu einer Auseinandersetzung auf dem Jetenburger Friedhof führte. Aus der Gruppe der Bückeburger soll es dann durch eine Person zu den Schussabgaben gekommen sein.

Die Polizei konnte bei der Nahbereichsfahndung keine Jugendlichen aus Bückeburg feststellen.

Auf verletzte Personen gibt es derzeit keine Hinweise.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Ereignisses dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell