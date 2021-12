Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Versammlung in Bückeburger Fußgängerzone - Richtigstellung

Nienburg (ots)

(KEM) Entgegen der medialen Berichterstattung hat die Polizei Bückeburg die Versammlung am Montagabend am Marktplatz in Bückeburg nicht aufgelöst. Auch wurden keine Teilnehmenden gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen.

Die Polizei Bückeburg stellte Montagabend ca. 60 Personen am Marktbrunnen fest, die in Gruppen zusammenstanden und Kerzen bei sich trugen. Auf Nachfrage gaben Anwesende an, spontan zusammen gekommen zu sein. Die Beamten erhielten jedoch Kenntnis, dass in den Sozialen Medien zu einem Treffen und Aufstellen von Kerzen aufgerufen wurde und gehen davon aus, dass es sich um eine geplante Versammlung handelt. Eine Versammlung war zuvor nicht angezeigt worden. Auch gab sich vor Ort kein Versammlungsleiter zu erkennen. Die Polizei Bückeburg weist darauf hin, dass Versammlungen zeitnah bei der zuständigen Versammlungsbehörde anzuzeigen sind. "Durch das Erfordernis der Anzeige soll sichergestellt werden, dass ein ggfs. erforderlicher Schutz von Versammlungen gewährleistet werden kann." erklärt Daniela Kempa, Leiterin des PK Bückeburg.

Die Stimmung der Teilnehmenden war friedlich, gegen 19.00 Uhr verließen Erste selbstständig die Fußgängerzone und um 19.25 Uhr befanden sich keine Teilnehmenden mehr am Marktbrunnen.

