Polizei Mettmann

POL-ME: Phantombild-Fahndung nach einem ROLEX-Raub - Ratingen - 2108067

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mit Pressemitteilung 2107049/ ots ( als PDF in Anlage / Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4965722 ) vom 12.07.2021 ausführlich berichtete, kam es am Sonntag, dem 11.07.2021, gegen 13.30 Uhr, auf einem Parkplatz am Rommeljansweg im Ratinger Ortsteil Homberg zum Raub einer wertvollen ROLEX-Armbanduhr.

Da die kriminalpolizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen bis heute nicht zur Identifizierung der weiblichen Haupttäterin führten, wurde beim Landeskriminalamt (LKA) NRW zwischenzeitlich ein Phantombild der Gesuchten (als Anlage im Download zu dieser Meldung) erstellt, welches ab sofort mit aktuellem richterlichem Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung steht. Diese Öffentlichkeitsfahndung findet man im Internet auch im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ratingen-raub-0 !

Die Gesuchte wurde vom Opfer wie folgt beschrieben:

- Mitte 20

- südosteuropäisches Erscheinungsbild

- ca. 1,70 m groß

- schlank

- dunkle, schulterlange, offene Haare

- wulstige Lippen, stark rosa geschminkt

- Sonnenbrille mit dem Logo "HG"

- ungepflegt wirkendes Aussehen

Mit der Veröffentlichung des Phantombildes fragt die Kriminalpolizei in Ratingen:

- Wer erkennt die dargestellte Frau ?

- Wer kennt Identität und aktuellen Aufenthalt der Gesuchten?

- Wer kann noch andere Hinweise geben zu dem Vorfall vom 11.07.2021 in Ratingen-Homberg ?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell