Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher entwenden Wertsachen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Buschkamp - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 22.01.2022, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus im Rietmacherweg und entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 18:00 Uhr am Freitag und 02:30 Uhr am Samstag drangen die Täter in das Wohnhaus ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld, Elektronikartikel und Schmuck.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tätern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell