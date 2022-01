Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Rotes Ampelsignal missachtet

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen den Fahrer eines dunklen VW Golf, der am Sonntag, 23.01.2022, an der Kreuzung Herforder Straße und August-Bebel-Straße mit einem Toyota Aygo zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme berichteten Zeugen, dass der Pkw in Schlangenlinie auf der Herforder Straße stadtauswärts davon fuhr.

Eine 45-jährige Bielefelderin bog gegen 17:20 Uhr bei grünem Ampelsignal von der August-Bebel-Straße nach rechts in die Herforder Straße ab. Dabei stieß ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem VW Golf gegen den Toyota Aygo der Bielefelderin. Nach der Kollision stoppte der Fahrer nur kurz und setzte seine Fahrt in Schlangenlinie und in Richtung Herford fort. Er hatte zuvor den linken Fahrstreifen der Herforder Straße stadtauswärts benutzt und nach Zeugenaussagen ein rotes Ampellicht missachtete.

Polizeibeamte stellten an der Unfallstelle Fragmente des beteiligten Pkw sicher. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Den Sachschaden schätzten Polizisten auf 1.500 Euro.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

