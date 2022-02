Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hundebiss, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein 9-Jähriger Junge ist am Mittwochmittag offenbar von einem Hund gebissen worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schob das Kind in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr sein Fahrrad auf dem Gehweg in der Alemannenstraße. Als er an einer Frau mit einem angeleinten Hund vorbeiging, habe der Hund nach dem linken Arm des Jungen geschnappt. Hierdurch erlitt der kleine Junge leichte Verletzungen am Unterarm, welche von einer Apothekerin versorgt wurden. Die Hundehalterin habe den Vorfall bemerkt und erkundigte sich bei dem 9-Jährigen nach seinem Wohlbefinden. Sie entfernte sich jedoch mit ihrem Tier, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen weißen Hund, mit einer Größe von ungefähr 70 - 80 Zentimetern handeln. Die Beamten der Polizeihundeführerstaffel Rheinmünster haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hund und dessen Besitzerin geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07229 6972-14 zu melden.

