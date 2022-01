Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Kennzeichen entwendet

Altena (ots)

An insgesamt drei Autos wurden, vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, Kennzeichen entwendet. Im Bereich "Lenneuferstraße/Langer Kamp" waren ein Alfa Romeo MiTo und ein VW T-Roc betroffen. An der "Iserlohner Straße" traf es einen Citroen C1. Zeugen, die zwischen Montag und Dienstag in den genannten Bereichen verdächtige Personen beobachtete haben, werden gebeten sich unter 02352-9199-0 mit der Polizeiwache Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

