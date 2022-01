Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verladebagger beschädigt/Unfall unter Alkoholeinfluss - Widerstand bei Blutprobenentnahme/PKW zerkratzt

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen wurde ein an der "Schälkstraße" parkender Verladebagger beschädigt. Der oder die Täter zerstachen drei Reifen und warfen zudem fünf Scheiben ein. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Am frühen Mittwochmorgen kam ein Toyota auf der "Mendener Straße" von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einer Laterne. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, standen ein 42-jähriger Iserlohner und dessen 37-jährige Ehefrau neben dem verunfallten PKW. Die Ehefrau gab unaufgefordert an, dass sie mit dem Fahrzeug gefahren und verunfallt sei. Aufgrund mehrere Spuren konnte vor Ort allerdings festgestellt werden, dass der PKW höchstwahrscheinlich durch den 42-Jährigen geführt wurde. Er war sichtlich alkoholisiert und führte lediglich einen gefälschten griechischen Führerscheib mit sich. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Alkoholeinflusses.

Der 42-Jährige wurde nachfolgend zur Durchführung einer Blutprobe zur Polizeiwache Iserlohn verbracht. Noch bevor ein Arzt ihm diese entnehmen konnte, wurde er aggressiv. Er beleidigte die Beamten mehrfach und kündigte an, dass er sich gegen eine Blutprobe wehren und die Beamten zur Not auch verletzen werde. Nachdem er in der Folge nach einem Beamten schlug, wurde er überwältigt. Gegen eine Fesselung wehrte er sich extrem. Eine Blutprobe konnte ihm schlussendlich durch einen Arzt entnommen werden. Seinen Rausch schlief er im Gewahrsam aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines tätlichen Angriffs aus Polizeibeamte. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die 37-jährige Ehefrau und Halterin des Toyotas wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (schl)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag wurden im Bereich "Wermingsen" mehrere PKW beschädigt. An der "Hansaallee" wurden Motorhaube und Beifahrerseite eines Land Rover Discovery zerkratzt. Von einem in der "Westfalenstraße" geparkten Seat Mii wurde eine Scheibe beschädigt. "Auf den Eichen" traf es einen VW Golf und einen Opel Meriva. Beide wurden zerkratzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02371-9199-0 mit der Polizeiwache Iserlohn in Verbindung zu setzten. (schl)

