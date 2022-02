Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am frühen Mittwochmorgen zu einem Leichtverletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 500 Euro geführt. Ein 39-jähriger Volkswagen-Fahrer befuhr hierbei gegen 05:40 Uhr die Wichernstraße in Richtung der Kreuzung mit der Kolpingstraße. Als er in die Kreuzung einfahren wollte, habe er möglicherweise die Vorfahrt eines von links kommenden und ordnungsgemäß beleuchteten Radfahrers missachtet. Der 51-jährige Radler kam durch die anschließende Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein umliegendes Klinikum zur Untersuchung mit einem Rettungswagen gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell