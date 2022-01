Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am Montag kam es gegen 11.55 Uhr in Zetel in der Oldenburger Str. Höhe Erlenstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein weißer Transporter fuhr vom Parkstreifen an und übersah dabei den herannahenden Kleinwagen. Der 73-jährige Pkw-Führer musste eine Vollbremsung durchführen. Hinter diesem Pkw fuhr eine 19-jährige Pkw-Führerin, die trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte.

Der Transporter hielt kurz an und entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Transporter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell