POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall

Rastatt (ots)

Ein 34-jähriger VW-Lenker war am heutigen Mittwochmorgen im Kreuzungsbereich der K3769 zur Ottersdorfer Straße unterwegs, als er gegen 6.20 Uhr in das Heck eines Smarts fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls hat der nach vorne geschobene Kleinwagen zwei weitere stehende Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Kollisionen wurden der Unfallverursacher sowie drei weitere in den Fahrzeugen befindliche Insassen leicht verletzt. Der Volkswagen und der Smart mussten abgeschleppt werden.

