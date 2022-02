Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mühlenbach - Von der Fahrbahn abgekommen und im Bach gelandet

Mühlenbach (ots)

Glück im Unglück hatte in den frühen Mittwochmorgenstunden eine Frau bei einem Verkehrsunfall, als sie nach einem Unfall mit ihrem Fahrzeug in einem Bach landete. Gegen 2:15 Uhr kam die Autofahrerin im Bereich Büchern von der Straße ab und kam auf dem Fahrzeugdach im Bücherner-Bach zum Liegen. Obwohl sie sich nicht mehr selbst aus dem Auto befreien konnte, gelang es ihr telefonisch Hilfe zu rufen. Die Feuerwehren Mühlenbach und Haslach konnten die Fahrerin aus ihrem Auto befreien, die durch den Unfall offenbar unverletzt blieb. An ihrem Pkw entstand unterdessen ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da sich der Verdacht ergab, die Frau habe aufgrund Übermüdung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell