Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - In Vereinsheim eingebrochen

Ötigheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Mühhlstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach den unbekannten Langfingern und möglichen Zeugen. Zwischen Sonntag, 13:30 Uhr und Dienstag, 16:25 Uhr brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten des Hundesportvereins ein und entwendeten diverse Gegenstände aus der Hundesausbildung, sowie weitere technische Geräte. Der Sach- und Diebstahlsschaden summiert sich im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Vereinsheim wahrnahmen, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler in Rastatt.

