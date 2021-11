Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auspuff zugeklebt

Mit Bauschaum beginn ein Unbekannter die Tat die vergangenen Tage in Heidenheim

Am Dienstag Vormittag entdeckte die 34-Jährige die Tat an ihrem Auto. Von Montag auf Dienstag spritzte ein Unbekannter den Auspuff am Auto mit Bauschaum zu. Die Spritze mit Schaumresten ließ der Täter zurück. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Instandsetzung dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

