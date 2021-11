Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag bei Nattheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr fuhr die 19-Jährige mit ihrem Fiat in der auf der Kreisstraße 3033 und bog nach links auf die B466 in Richtung Neresheim ab. Dabei übersah sie den BMW einer 57-Jährigen die in Richtung Steinweiler fuhr. Die BMW Fahrerin hatte Vorfart und versuchte noch ein Ausweichmanöver. Das konnte den Unfall nicht mehr verhindern und die Autos stießen zusammen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro.

