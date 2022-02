Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Rheinau, Linx (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis sieht sich ein 41-jähriger Nissani-Fahrer am Dienstagmittag konfrontiert. Ein Zeuge meldete den Beamten des Polizeireviers Kehl, dass der Tatverdächtige gegen 14:15 Uhr, eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt haben soll. Eine Streifenbesatzung folgte dem Hinweis und unterzog den Nissan auf einem Supermarktparkplatz in der Tullastraße einer Kontrolle. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst konnte eine medizinische Ursache ausgeschlossen werden. Die Beamten nahmen eine deutliche Alkoholisierung wahr. Ein Atemalkoholtest konnte durch den Beschuldigten nicht mehr ausgeführt werden, weshalb er zur Erhebung einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle musste. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Alkoholisierte ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. /lg

