Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-Eichholz

Gezielte Kontrollen zur Geschwindigkeitsüberwachung von PKW

Lübeck (ots)

Am Mittwoch, 12.01.2022, standen in Eichholz die Autofahrenden sprichwörtlich im Visier der Polizei. Hier wurden gezielte Geschwindigkeitskontrollen mittels Lasermessung durchgeführt.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis etwa 11:20 Uhr postierten sich sechs Beamte der Polizeistation Eichholz im Bereich "An den Schießständen" auf Höhe des Waldorfkindergartens. Rund 60 Fahrzeuge wurden per Laserhandmessgerät "TruSpeed" gemessen. Elf von ihnen waren zu schnell unterwegs und wurden kontrolliert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 77 km/h (vorwerfbar 74 km/h). Dies bedeutet aktuell ein Bußgeld von 115 EUR und einen Punkt. Der Großteil der kontrollierten Fahrzeugführer war durchschnittlich 10 km/h zu schnell.

Es wurden aber auch weitere Fahrzeuge anlassunabhängig kontrolliert und diese Fahrzeugführer teilweise ebenfalls verwarnt. Auffällig bei den Kontrollen waren einige zum Teil deutlich überalterte Verbandkästen (u.a. 06/2016), aber auch die von fast allen Kontrollierten vollständig mitgeführten erforderlichen Papiere.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell