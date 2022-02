Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Ohne Führerschein unterwegs

Gaggenau (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend muss ein 37-Jähriger mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Fahrer konnte bei einer Kontrolle gegen 23:15 Uhr in der Bismarckstraße offenbar keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch die in der Kontrolle als Beifahrerin anwesende 33-jährige Fahrzeughalterin erwartet nun eine Anzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell