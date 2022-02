Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Gartenhütten eingebrochen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Nach Einbrüchen in zwei Gartenhütten im Bereich "Schwalbenrain" im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 10:30 Uhr ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Rastatt. Unbekannte hebelten zunächst mit einer Metallstange aus einem Schuppen des Gartengrundstückes die Eingangstür der dortigen Gartenhütte auf und durchwühlten diese. Auch an der Gartenhütte des benachbarten Grundstücks konnten die Beamten während der Sachverhaltsaufnahme Einbruchsspuren in Form eines eingedrückten Fensters erkennen. Hierbei war wieder das Innere der Hütte von den unbekannten Tätern durchsucht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus den beiden Gartenhütten nichts entwendet. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nehmen Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

/bk

