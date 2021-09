Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Geldbörse in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Unbekannte Täter entwenden am 14.09.2021, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr, die Geldbörse eines 79-jährigen Einwohners aus Duingen, als dieser sich in einem Discountmarkt in der Neuen Wiese aufhält. Der oder die Diebe müssen diese dazu aus der Gesäßtasche des Bestohlenen herausgezogen haben. Täterhinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

