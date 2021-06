Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Supermarkt am Westring

Bad Segeberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (24.06.2021) ist es am Westring, Ecke Wedeler Weg, zu einem Einbruch in den dortigen Supermarkt bzw. den darin gelegenen Tabakladen gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Kurz nach 02:00 Uhr löste die Alarmanlage des Marktes aus, woraufhin sich zahlreiche Streifenwagen in die Fahdnung begaben.

Beamte des Polizeireviers Pinneberg stellten vor Ort fest, dass sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und den dortigen Tabakladen betreten hatten.

Hier stahlen die Täter nach bisherigem Stand unter anderem Gutscheinkarten.

Die Einbrecher hatten sich vor Eintreffen der ersten Streife bereits entfernt. Die Fahnung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter 04101 2020.

