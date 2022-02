Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aufgefahren

Kehl (ots)

Ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag. Der Fahrer eines Mitsubishi war gegen 16 Uhr auf der L75 in Fahrtrichtung Sundheim unterwegs, als er bei `Rot` an einer dortigen Ampel halten musste. Der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Fiat erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfallschaden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

/lg

