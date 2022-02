Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schnell gelöscht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nachdem ein Brand in einer Schule im Ahornweg am Dienstagmorgen gegen 09:15 Uhr einen Feuerwehreinsatz zur Folge hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Nachdem die Schüler aus dem Gebäude evakuiert wurden, konnte beim Eintreffen der Einsatzkräfte schnelle Löschmaßnahmen im Toilettenbereich durchgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Papierhandtuchhalter durch noch Unbekannte in Brand gesteckt worden sein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer: 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

