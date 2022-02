Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Oos (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden hoffen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einer Unfallflucht auf Hilfe aus der Bevölkerung. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag gegen 20:45 Uhr einen in der Eigenheimstraße geparkten Opel. Anschließend entfernte sich der mutmaßliche Verkehrssünder offenbar unerlaubt in Richtung Sinzheimer Straße von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich aktuell auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 beim Polizeirevier Baden-Baden zu melden. /lg

