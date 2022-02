Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Personenkontrolle führte zu Anzeigen

Offenburg (ots)

Nach einer Personenkontrolle am Dienstagmorgen muss sich ein 18-Jähriger mit mehreren Anzeigen auseinandersetzen. Der Heranwachsende war um 11:45 Uhr durch Beamte des Polizeireviers Offenburg in der Rammersweierstraße genauer unter die Lupe genommen worden. Dies führte zum Auffinden einer geringen Menge Ecstasy und der Sicherstellung seines mitgeführten E-Scooters. Dieser war im vergangenen Jahr gestohlen worden und konnte noch am Dienstag seinem rechtmäßigen Besitzer durch die Beamten zurückgegeben werden.



