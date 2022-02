Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unrühmliches Verhalten im Straßenverkehr mit Folgen

Bühl (ots)

Nach dem Aufeinandertreffen zweier Verkehrsteilnehmer am Montag auf der L 85, müssen sich nun beide mit einem Ermittlungsverfahren auseinandersetzen. Gegen 18:15 Uhr beabsichtige ein 30 Jahre alter Lastwagenfahrer an der Umfahrung des Kreisverkehrs der L 85 einen Fahrstreifenwechsel, was ihm durch einen 57 Jahre alten Autofahrer nicht ermöglicht wurde und er seinen LKW am Ende der Spur stark abbremsen musste. Nach offenbar grundlosen Ausbremsen durch den Autofahrer auf der weiteren Fahrt in Richtung Bühl, hielten beide Fahrzeuge an der Ampel im Bereich des Einkaufszentrums an der Vimbucher Straße. Dort soll der 30-Jährige ausgestiegen sein und gegen den Kotflügel des Rivalen getreten haben. Wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung wurden nun gegen die beiden Verkehrsteilnehmer Ermittlungen eingeleitet.

/rs

