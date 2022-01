Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Berg (ots)

Im Einmündungsbereich der L540 zur Bruchbergstraße in Berg kam es am Vormittag des 20.01.2022 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Fahrzeugen. Die 45-Jährige Fahrerin des aus der Bruchbergstraße kommenden PKW wollte geradeaus in den dortigen Waldweg einfahren und übersah hierbei den auf der L540 in Richtung Neulauterburg fahrenden 21-jährigen PKW-Fahrer. Dieser konnte einen Aufprall nicht mehr abwenden, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde der Beifahrer des 21-Jährigen leicht verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Rahmen der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

