Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit Alkohol, ohne Führerschein und ohne Versicherung

Westheim (ots)

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann die Raiffeisenstraße in Westheim. In Höhe der Brücke des Hofgrabens kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Begrenzung der Brücke. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann mit mehr als 3 Promille unter Alkoholeinfluss stand, keinen Führerschein hatte und das Auto nicht versichert war.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell