Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dumm gelaufen

Germersheimm (ots)

Am Samstagvormittag befuhr ein 20-jähriger Radfahrer mit dem Handy telefonierend den Radweg von Germersheim nach Lingenfeld. Eine durchgeführte Kontrolle ergab weitere Beanstandungen bei der Person. Er führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich und hatte noch geringe Mengen an Betäubungsmittel in seiner Tasche. Entsprechende weitere Anzeigen wurden aufgenommen.

