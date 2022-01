Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahndungstreffer bei Verkehrskontrolle

Edenkoben (ots)

Soeben wurde am 22.01.2022 gegen 11:50 ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer in Edenkoben in der Luitpoldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen einer Überprüfung stellte sich heraus, dass dessen Führerschein zwecks Beschlagnahme zur Fahndung ausgeschrieben war. Dieser konnte sodann sichergestellt werden. Bei einer folgenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel erlangt werden. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem 53-Jährigen wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in den Strafverfahren Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen müssen. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

