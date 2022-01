Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knöringen/A65 - Medizinischer Notfall auf der A65

Knöringen/A65 (ots)

Der Polizei Edenkoben wurde am 21.01.2022 gegen 12:45 Uhr ein schlangenlinienfahrender PKW auf der A65, Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben gemeldet. Das Fahrzeug konnte im Bereich der Überführung zur B272 gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass die unsichere Fahrweise der 67-jährigen Skoda-Fahrerin einen medizinischen Hintergrund hatte. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, der PKW Skoda wurde abgeschleppt. Zu Verkehrsgefährdungen von anderen Verkehrsteilnehmern kam es nicht.

