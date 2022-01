Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Edenkoben

Am 21.01.2022 wurden durch die Polizei Edenkoben diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. Innerhalb einer Stunde mussten elf Fahrzeugführer bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Weinstraße in Edenkoben in Höhe des dortigen Schulzentrums beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 61 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt in Flensburg einstellen müssen. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung wurde in Rhodt in der Weinstraße in Richtung Edenkoben durchgeführt. Hier fuhren innerhalb einer Stunde sechs Fahrzeugführer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h betrug die gefahrene Höchstgeschwindigkeit 41 km/h. Von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde eine Standkontrolle in Edenkoben in der Luitpoldstraße durchgeführt. Fünf Fahrzeugführer wurden verwarnt, da sie nicht angeschnallt waren. Drei weitere Fahrzeugführer mussten beanzeigt werden, da sie während der Fahrt unerlaubt ihr Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zukommen. Sieben Fahrzeugführer wurden innerhalb von 30 Minuten gebührenpflichtig verwarnt, weil sie an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen das Stoppschild missachteten. An dieser Örtlichkeit ereigneten sich in zurückliegender Zeit schwerwiegende Verkehrsunfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt. Zusätzlich ist an dieser Stelle aufgrund der bestehenden Umleitung der Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

