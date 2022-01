Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung

Lingenfeld (ots)

Am Donnerstag, den 20.01.2022 in der Zeit von 07:35 Uhr bis 8:05 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim an der Grundschule in Lingenfeld eine Schulwegüberwachung durch. In Bezug auf die kontrollierte Kindersicherung konnten keine Beanstandungen festgestellt werden. Lediglich an zwei Fahrrädern wurden Beleuchtungsmängel festgestellt. Zudem erhielten zwei Verkehrsteilnehmer einen Mängelbericht.

